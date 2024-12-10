Елена Васильева рекомендована на должность мирового судьи в Палкинском районе

Очередное заседание квалификационной коллегии судей Псковской области состоялось 13 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Квалификационная коллегия судей Псковской области дала рекомендации следующим кандидатам:
- Елена Васильева рекомендована на должность мирового судьи судебного участка №12 в границах административно-территориальной единицы «Палкинский район» на трехлетний срок полномочий;
- Владимир Поченков рекомендован на должность мирового судьи судебного участка №19 в границах административно-территориальной единицы «Стругокрасненский округ» на трехлетний срок полномочий.