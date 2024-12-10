Общество

Прямой поезд Мурманск-Псков пустят через Новгородскую область

ЖД запустит прямой поезд № 69/70 Мурманск – Псков, который будет останавливаться в Великом Новгороде, Сольцах, шимском посёлке Уторгош и на станции Батецкая, с 15 декабря.

Отправление из Мурманска запланировано в 15:20 по средам, пятницам и воскресеньям. Прибытие в Псков назначено на 23:25 следующих дней.

Из Пскова в столицу Заполярья поезд начнёт ходить в 1:35 по вторникам, четвергам и субботам, а прибывать в 10:45 следующих дней.

«53 новости» посмотрели, когда же состав остановится в Новгородской области. На сайте РЖД сказано, что по пути из Мурманска в Псков в регион поезд прибывает по вторникам, четвергам и субботам.



В Великом Новгороде запланирована длительная остановка с 17:31 до 18:46. Отметим, что на остальных станциях состав простоит две минуты. На Батецкую он прибудет уже в 19:47, в посёлок Уторгош в 20:25, в Сольцы в 20:42.

В обратную сторону поезд будет отправляться по вторникам, четвергам и субботам. Отметим, что в Сольцы состав прибывает в 6:23, в Уторгош в 6:41, на станцию Батецкая в 7:20. Напомним, что остановки длятся по две минуты. В Великом Новгороде стоянка сократиться до 35 минут. Прибывать в город состав будет в 8:26, а отправляться в 9:01.

Уточним, что в состав поезда включат вагоны беспересадочного сообщения Мурманск – Минск и Мурманск – Калининград с перецепкой на станции Дно к поезду №79/80 Санкт-Петербург – Калининград, который, кстати, изменил вокзал отправления и прибытия в Северной столице.

Отметим, что запуск прямых поездов продолжится и в следующем году. К примеру, в конце 2025 года планируют запустить несколько новых составов, включая скоростные поезда «Аллегро» из Санкт-Петербурга в Хельсинки, пишет 53news.ru.