Общество

В Госдуму внесут законопроект о ежегодной 13-й пенсии ко дню рождения

В Госдуму в следующем году внесут законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

В соответствии с документом, 13-я пенсия будет полагаться всем категориям пенсионеров.

В законопроекте предлагается выплачивать пожилым людям ко дню рождения сумму, равную размеру их ежемесячной пенсии. Чернышов отметил, что в 2023 году в Госдуму уже вносили похожий проект, но он не был рассмотрен из-за юридических недочётов. По словам депутата, они были учтены, и документ будет внесён повторно в доработанном виде.