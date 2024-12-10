Общество

В Госдуму внесли проект о переработке немаркированных товаров

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который призван уточнить порядок распоряжения товарами, конфискованными из-за нарушений требований маркировки. Документ доступен для ознакомления в электронной базе данных парламента.

«Проектом федерального закона предлагается закрепить ... положения о том, что конфискованные по решению суда товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации, явившиеся предметами административных правонарушений, ... подлежат направлению на уничтожение, утилизацию, переработку в случае признания их небезопасными или непригодными для использования по прямому назначению ..., либо могут быть безвозмездно переданы для осуществления мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию уполномоченным федеральным органам исполнительной власти и (или) уполномоченным организациям в случаях и порядке, установленных правительством Российской Федерации», — сообщается в пояснительной записке.

В случае, если товары, изъятые из-за несоблюдения требований обязательной маркировки, признаны опасными или непригодными для использования, они подлежат уничтожению, переработке или утилизации. Однако если товары всё ещё пригодны, то их предлагается безвозмездно передавать для оказания гуманитарной помощи, например, в случае военных конфликтов, стихийных бедствий или техногенных катастроф.

В настоящее время такие правила действуют только для товаров лёгкой промышленности. Однако законопроект предлагает распространить их и на другие маркируемые товары, пишет РИА Новости.

Цель законопроекта — предотвратить незаконный оборот таких товаров и обеспечить их использование в интересах общества.