Общество

Количество операций на сердце в Великолукском филиале Псковской областной больницы выросло вдвое

В ноябре врачи Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы провели вдвое больше операций на сердце, чем обычно. Количество стентирований и коронарографий увеличилось с 40–50 до 85 в месяц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области

Продолжают наращиваться объемы и качество оказания плановой и экстренной высокотехнологической медицинской помощи в Великолукском филиале по профилю «кардиология».

«Ранее врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения проводили 40-50 стентирований в месяц. За ноябрь эта цифра увеличилась вдвое и составила – 85», - рассказал главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов.

Коронарография и стентирование - современные высокоэффективные процедуры, которые применяются при диагностике и лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы. Коронарография применяется при диагностике ишемической болезни сердца, стенокардии, заболеваниях клапанного аппарата. С помощью стентирования лечат сосудистые заболевания с малой травматичностью для пациента.