Общество

Россияне перед Новым годом начали активно скупать живых змей

Россияне перед Новым годом начали активно скупать живых змей. В одном из зоомагазинов Санкт-Петербурга рассказали СМИ, что по покупкам, звонкам и просмотрам на сайте к середине декабря интерес к этим рептилиям вырос на 300%.

Особым спросом пользуются маисовые полозы, калифорнийские молочные змеи и королевские питоны. Покупателей привлекает их необычный и яркий окрас и относительно небольшие размеры. В Москве о повышенном спросе на змей Telegram-каналы сообщали еще несколько месяцев назад.

Прежде чем преподнести змею в качестве подарка, лучше сперва прийти на консультацию, указали в одном из крупных московских питомников экзотических животных: «Самые популярные и простые варианты — это королевский питон и маисовый полоз. В продаже у нас в основном малыши, то есть по ним не очень понятно в сравнении. А вот взрослые у нас на экспозиции, поэтому можно будет сравнить по размерам. Если рассмотреть базовый набор, то это террариум, укрытия, субстрат, освещение, обогрев. Подберем все на месте и расскажем, памятка-мануал у вас тоже будет».

Можно сразу не приобретать огромный террариум. По цене комплект обойдется в 62 тыс. руб. Стоимость королевских питонов — от 35 тыс. руб. Полозы будут немножечко подешевле, минимальный комплект обойдется в 32 тыс. руб., и маисовые стоят от 10 тыс. руб. На «Авито» змея обойдется дешевле: цены стартуют от 2,5 тыс. руб., пишет «Коммерсантъ».

Тренд на покупку змей уже привлек внимание властей — экологи департамента природопользования столицы объясняли его в том числе тем, что символ 2025 года якобы способен принести счастье во всех сферах жизни. На этом фоне некоторые владельцы антикафе с экзотеррариумами рассказывали СМИ о всплеске необычного запроса — погладить змею на удачу. А вот к традиционным фотосессиям с арендованной рептилией интерес пока небольшой. При этом цена такой услуги может достигать 55 тыс. руб., отмечают СМИ.