Общество

Качество более чем 100 тысяч тонн пшеницы проверили в Псковской области

По итогам государственного мониторинга, проведенного на территории Псковской области, в 2024 году было исследовано 172 партии, отобранные от 100 тысяч тонн пшеницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса.

«Проведение государственного мониторинга зерна – важная государственная задача, закрепленная в статье 16 ФЗ "О зерне". В этом году ее выполнили, зерно, произведенное в Псковской области, по результатам исследований продемонстрировало хорошие качественные показатели», – резюмировала директор Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Анита Милехина.

Из отобранных партий пшеницы 72% составили 3 класс, 21% отнесены к 4 классу.