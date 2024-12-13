Общество

Подростки устроили игры на тонком льду реки Великой в центре Пскова

Подростки устроили игры на тонком льду реки Великой в центре Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

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«В центре Пскова дети играли на тонком льду. Развлечение подобным образом может окончиться трагедией!» - подчеркнули в ведомстве.

В МЧС рассказали, что в текущем году в регионах уже были зафиксированы происшествия с провалами взрослых и детей под лёд. К сожалению, в ряде случаев это закончилось гибелью. Специалисты напоминают:

необходимо рассказать ребенку об опасности выхода на тонкий лед;

проконтролировать, чем он занят в свободное время;

увидев детей на льду, нельзя быть равнодушным, нужно убедить их уйти с водоема.