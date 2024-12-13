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Общество

Суд обязал псковского работодателя выплатить более 200 тысяч рублей долгов по зарплате

16.12.2024 16:57|ПсковКомментариев: 0

Порховским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску гражданки к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании заработной платы и компенсации за её задержку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В обоснование иска женщина указала, что работала в компании в должности менеджера по работе с клиентами. Начиная с января 2024 года, ей начали задерживать заработную плату и выплачивать её не в полном объёме. Она просила взыскать с ответчика задолженность по заработной плате в размере 154 464,82 рубля, а также денежную компенсацию в размере 41 426 рублей за задержку выплат.

Представитель ответчика заявленные требования не оспорил.

В ходе рассмотрения дела было установлено подтверждение нарушений трудовых прав истца, в связи с чем суд пришёл к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объёме.

Теги: #задолженность
Источник: Псковская Лента Новостей
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