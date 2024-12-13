Общество

Новогоднюю ель нарядили в Стругах Красных

Новогоднюю ель нарядили в Стругах Красных. Об этом сообщил глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Волков / Telegram

«Сегодня на центральной площади поселка Струги Красные началась подготовка к Новому году — наряжали новогоднюю ёлку! Это не просто уличное украшение, а часть многолетней традиции. С наступлением темноты наша живая ель порадует жителей многочисленными разноцветными огнями, создавая атмосферу волшебства и уюта», - отметил глава округа.

В ближайшие дни также планируется установка ярких праздничных световых инсталляций.