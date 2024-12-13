Общество

В 11 многоэтажных домах Псковского района сделали капремонт в 2024 году

В 11 многоэтажных домах Псковского района произвели капитальный ремонт в течение 2024 года, сообщается в Telegram-канале главы Псковского района Натальи Федоровой.

Фото: Telegram-канал Натальи Федоровой

«С генеральным директором Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Андреем Анисимовым обсудили краткосрочный план реализации Региональной программы капремонта на 2025 год. Ознакомиться с адресной программой жители могут на официальном сайте Фонда, в разделе "Региональная программа капитального ремонта"», - пишет Наталья Федорова.

Она отметила, что в текущем году на территории Псковского района в 11 многоэтажках провели капитальные ремонты, в основном - это ремонт кровли, систем электроснабжения и теплоснабжения. Андрей Анисимов отметил достаточно высокий уровень собираемости взносов на капремонт в нашем муниципалитете за 2024 год — свыше 90%.

«В планах совместной деятельности на ближайший период – работа по выявлению домов с нулевой собираемостью и повышение ответственности граждан за содержание своего жилья», - подытожила глава района.