Общество

Бюджет Псковской области будет социально направленным — Игорь Дитрих

Бюджет Псковской области на 2025 год - социально направленный. Такое мнение высказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«В последние годы бюджет Российской Федерации и Псковской области - социально направленные. Большую часть денег получают именно социальные структуры», - поделился Игорь Дитрих.

Депутат напомнил, что прошло несколько заседаний согласительной комиссии, и ко второму чтению параметры бюджета значительно увеличили. «Это поступили дополнительные безвозмездные перечисления из федерального бюджета, а также мы скорректировали собственные доходы. И в итоге по сравнению с проектом, принятым в первом чтении на прошлой сессии, новый вариант бюджета увеличивается более чем на шесть миллиардов рублей. Из которых, конечно, большая часть поступит из федерального бюджета. И надо отметить, что и собственные доходы последних нескольких лет у нас неуклонно растут», - заметил Игорь Дитрих.

При всех равных, если появляются дополнительные доходы, они в первую очередь тратятся на социальную сферу, о чем оговаривается ранее, подчеркнул гость студии.

«Не все мы включаем изначально в расходную часть бюджета, но многое проговариваем и договариваемся с правительством Псковской области, с губернатором, что если будут появляться дополнительные средства, то в первую очередь мы дополним это, а если уже останутся излишки, то тогда другие, извиняюсь за выражение, "хотелки"», - заключил он.