Общество

В госпиталь для ветеранов войн в Пскове поступили новые тренажёры для реабилитации

В Псковский госпиталь для ветеранов войн поступили новые тренажёры для реабилитации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

В распоряжение госпиталя поступили аппараты для активной, пассивной и активно-пассивной механотерапии верхних и нижних конечностей - универсальные тренажеры с биологической обратной связью. Оснащены интеллектуальной системой управления с отображением параметров и результатов тренировки на дисплее. Распознают спазматическое состояние. Аппараты способны работать в режиме велоэргометра.

Тренажеры позволяют проводить успешную реабилитацию пациентов в максимально короткие сроки, отметили в комитете.