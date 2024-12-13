Общество

Сервис в формате «жизненной ситуации» для начала бизнеса запущен на «Госуслугах»

Сервис «жизненная ситуация» для открытия бизнеса запущен на портале государственных и муниципальных услуг («Госуслуги»), сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

«Мы запустили "жизненную ситуацию" "Начните бизнес онлайн". Смысл жизненной ситуации очень простой: когда ты начинаешь бизнес, ты не только регистрируешь компанию, ты выбираешь режим налогообложения, (получаешь - ред.) лицензии, разрешения», - сказал Дмитрий Григоренко в рамках открытого диалога «100 вопросов о будущем России» в национальном центре «Россия».

Также при необходимости можно зарегистрировать кассу, товарный знак или выбрать меру поддержки, пишет «Интерфакс».

По его словам, сейчас основная задача по развитию портала «Госуслуг» - «не только сделать сервисы удобными, дружелюбными и интуитивно понятными», но и привести сервисы к жизненной ситуации. «Это означает комплекс сервисов. Одна жизненная ситуация это, в среднем, 17 услуг. То есть комплекс различного рода услуг приводится в одну "жизненную ситуацию". И по "жизненной ситуации" через портал "Госуслуг" оказывается государством услуга», - сказал вице-премьер.

Объединение госуслуг по принципу «жизненных ситуаций» представляет собой модели наиболее распространенных событий, с которыми сталкиваются люди. На данный момент запущено 17 федеральных «жизненных ситуаций» на порталах «Госуслуг» и «МСП.РФ».