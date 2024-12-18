Общество

Наделение органов МСУ полномочиями на регистрацию брака обсудил бюджетный комитет Собрания

Наделение органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Псковской области отдельными государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния обсудили на заседании комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание

Согласно проекту закона, органы местного самоуправления на неограниченный срок наделяются отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными в соответствии с федеральным законом для осуществления органам государственной власти субъектов РФ, на государственную регистрацию актов гражданского состояния, предусмотренных пунктом 2 статьи 3 федерального закона (рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени, смерть).

Председатель комитета по бюджету, финансистам и налоговой политике Александр Братчиков уточнил вопрос об ограничении по заработной плате и о количестве муниципальных служащих.

«То есть они становятся муниципальными служащими. А у нас ведь есть ограничения по заработной плате и количеству муниципальных служащих», - заметил он.

«Это не касается данный должности, поскольку это за счет субвенции, они не учитываются в общей численности. Для людей мало что изменится, просто часто есть случаи, когда всем этим занимается один человек», – ответила врио председателя комитета юстиции Псковской области Марина Чамкина.

Проект закона разработан в целях оптимизации расходов областного бюджета на осуществление государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния и повышения эффективности их осуществления, а также повышения вовлеченности работников органов ЗАГС в общественную жизнь муниципалитета путем организации муниципальных мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей и повышение статуса семейных отношений (День любви, семьи и верности, День защиты детей, День пожилого человека, День матери). Появится возможность оперативной корректировки режима работы органа ЗАГС с учетом специфики деятельности муниципалитета.