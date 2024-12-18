Общество

Борис Елкин: Мост через реку Пскову — народный объект

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с главой города Пскова Борисом Елкиным 18 декабря посетил новый пешеходный мост через реку Пскову, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

Борис Елкин сообщил о завершении работ на новом объекте, который обошелся в 173 миллиона рублей и уже введен в эксплуатацию.

«Мост уже стал популярным среди туристов и жителей города, которые активно фотографируют его и делятся снимками в социальных сетях», - рассказал Борис Елкин.

Глава города отметил, что мост удобен для перехода с одного берега на другой, так как он представляет собой бесступенчатый переход, в отличие от других переходов, где необходимо подниматься. Туристы ежедневно посещают это место, особенно в выходные дни.

Михаил Ведерников и Борис Елкин также упомянули о бурных обсуждениях визуального вида моста, которые проходили в социальных сетях и на методических советах.

«Такой, можно сказать, народный проект. Я думаю, что больше так активно проекты в городе не обсуждали, как этот мост», - подчеркнул Борис Елкин.

Он добавил, что мост не бросается в глаза и сливается с окружающим ландшафтом, особенно зимой, когда снег скрывает его контуры. Тем не менее он отметил, что приоритетом в визуальном восприятии остаются объекты культурного наследия, такие как Кремль и окружающие здания.

Строительство моста протяженностью около 40 метров и шириной 5 метров, весом 86 тонн - завершено. Мост, выполненный из металла, включает в себя как пешеходную, так и велосипедную дорожки.

Создание этого мостового перехода является частью комплексной реконструкции квартала, направленной на повышение туристической привлекательности города и популяризацию объектов культурного наследия.