Общество

Почему люди дарят друг другу подарки, ответила психолог

Дарение подарков действует как социальный клей, который соединяет людей. Когда человек дарит подарок, он демонстрирует внимание и заботу о других. Психолог Елена Горелова утверждает, что процесс выбора подарка и его вручение способствует формированию глубоких эмоциональных связей, что особенно актуально в теплых отношениях, будь то дружба, романтические связи или семейные узы.

«Подарок – это зачастую язык эмоций. Тем, кто не всегда может выразить свои чувства словами, подарок становится идеальным способом передачи любви, благодарности или поддержки. Например, на день рождения подарок может означать признание важности другого человека в вашей жизни, а "просто так" – знак внимания без повода. Этот жест часто оказывается более значимым, чем сам предмет, поскольку он говорит о наших чувствах и намерениях», - считает Елена Горелова.

Процесс дарения подарков вызывает положительные эмоции как у дарителя, так и у получателя. Исследования показывают, что акты доброты, включая дарение, способствуют выбросу серотонина и дофамина – гормонов счастья. Это создает чувство удовлетворения и радости, укрепляя как эмоциональное состояние, так и социальные связи.

В большинстве культур дарение подарков является важным ритуалом. Праздники, такие как Рождество, Новый год или дни рождения, подчеркивают этот аспект, пишет RuNews24.ru.

«Такие традиции формируют особую атмосферу и создают общественные нормы, влияющие на наше поведение. Следуя этим обычаям, мы не просто подчеркиваем свою социальную идентичность, но и участвуем в коллективных воспоминаниях и ценностях», - заметила эксперт.

Акт дарения часто подразумевает ожидание взаимности. Это не только усиливает связи, но и создает определенные обязательства в отношениях. Елена Горелова рассказала о психологической концепции «социального обмена», которая утверждает, что люди склонны поддерживать уравновешенность в своих взаимоотношениях.

«Если кто-то что-то дарит, получатель чувствует себя обязанным ответить тем же. Это создает более глубокие и длительные связи, особенно в дружественных и романтических отношениях», - пояснила она.