Общество

Житель Пыталовского района может лишиться свободы на три года за пьяную езду на мотоблоке

34-летнему жителю Пыталовского района грозит до трех лет лишения свободы за вождение в нетрезвом виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Мужчина признан виновным за управление мотоблоком в состоянии алкогольного опьянения. При этом, он уже ранее осуждался за подобное правонарушение. 25 октября этого года мужчина вновь управлял мотоблоком в состоянии алкогольного опьянения в Пыталово.

Мужчине назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишение водительских прав на срок 2 года.