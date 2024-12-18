Общество

Александру Котову вручили благодарность председателя Государственной Думы

Председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов вручил благодарность председателя Государственной Думы председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Благодарность председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации объявлено председателю Псковского областного Собрания депутатов Котову Александру Алексеевичу за большой вклад в развитие законодательства и парламентаризма в РФ», - сказал Александр Борисов.

Кроме того, благодарность за вклад в развитие законодательства Псковской области и многолетнюю добросовестную работу вручили заместителю председателя Псковского областного Собрания, председателю комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александру Братчикову.