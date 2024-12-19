Общество

Выставка «Барсик и Рождество» откроется в псковском ТДЦ Fjord Plaza

В Пскове стартовал проект «Барсик и Рождество», который объединил усилия учеников Школы креативных индустрий, Псковского дома кукол и Псковского дома ремёсел. Основная идея проекта — создание серии рождественских историй о Барсике, символе Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в торгово-досуговом центре Fjord Plaza.

Фотографии предоставили в ТДЦ Fjord Plaza

Выбор темы обусловлен несколькими факторами. Барс является узнаваемым символом Пскова, а у Псковского кукольного дома есть успешный проект «Псковское Барсики самые красивые». Рождество — один из самых любимых праздников в России, который ассоциируется с волшебством и чудесами, рассказали в ТДЦ.

В рамках проекта будут созданы рождественские истории о Барсике, который будет путешествовать по разным странам и эпохам, знакомиться с новыми людьми и животными, а также учиться ценить дружбу, любовь и взаимопомощь. Для реализации проекта привлечены профессиональные художники-кукольники, которые помогли создать яркие декорации и запоминающиеся образы Барсика и его друзей.

С 23 декабря на первом этаже в торгово-досугового центра Fjord Plaza будет организована выставка учеников Школы креативных индустрий и фотозона с главным героем мультфильма. Также по радио торгового центра будут звучать музыкальные композиции и джинглы, написанные ребятами к проекту. Мультфильмы можно будет увидеть в группе «ВКонтакте» Школы креативных индустрий Пскова.

«Приглашаем всех жителей и гостей города посетить выставку и погрузиться в волшебный мир рождественских историй о Барсике!» - добавили в ТДЦ.