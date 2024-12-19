Общество

Администрация Пскова подала иск о демонтаже ларька на остановке «Культтовары»

Администрация города Пскова обратилась в арбитражный суд с иском о демонтаже нестационарного торгового объекта, расположенного на остановке автобусов «Магазин "Культтовары"». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Суть спора заключается в том, что между администрацией и ООО «Адонис» был заключен договор на размещение нестационарного торгового объекта и объекта оказания услуг на территории города. Однако, как выяснилось, ответчик не осуществлял торговую деятельность на спорном объекте. В связи с этим в мае 2024 года администрация уведомила компанию о расторжении договора в одностороннем порядке и потребовала демонтировать объект.

В августе 2024 года было вынесено постановление о демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества.

Несмотря на требования властей компания «Адонис» не приступила к демонтажу, что и стало причиной обращения администрации в арбитражный суд.

Предварительное и судебное заседания назначены на 16 января 2025 года.