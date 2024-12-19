Общество

В 2025 году в области реализуют 20 инициативных проектов псковичей

В Псковской области определены победители конкурсного отбора инициативных проектов. Ими стали 20 участников, набравшие наибольшее количество баллов и возглавившие рейтинг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Среди победителей конкурса инициативы жителей Псковской области, направленные на благоустройство общественных мест, ремонт и модернизацию спортивных объектов, решение местных вопросов жилищно-коммунального хозяйства и т.д.

Рейтинг инициативных проектов можно посмотреть по ссылке.

Проекты будут реализованы в следующем году за счет межбюджетных трансфертов из регионального бюджета. Общая сумма поддержки составит 40 млн рублей: участники конкурса получат от 600 тысяч рублей до 3,5 млн рублей на исполнение каждого проекта.

Всего на конкурс было направлено 43 проекта, из которых 42 прошли конкурсный отбор и боролись за победу.

Конкурс инициативных проектов — это механизм развития территорий, позволяющий решать вопросы местного значения при непосредственном участии граждан.