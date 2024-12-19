Общество

Осужденные в СИЗО смогут чаще встречаться с родственниками

Осужденные, которые находятся в следственных изоляторах, потому что их привлекли в качестве подозреваемых, обвиняемых, свидетелей либо потерпевших, теперь будут иметь больше возможностей для общения с родственниками. Они смогут просить о краткосрочных или длительных свиданиях, заменять их одно другим либо встрече предпочесть телефонный разговор. Закон, меняющий правила внутреннего распорядка СИЗО, вступает в силу 20 декабря.

Федеральный закон от 22 июня 2024 года внес поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, уточнив право отдельных категорий осужденных на краткосрочные и длительные свидания. Поводом для этого стало постановление Конституционного суда от 28 декабря 2020 года, который признал не соответствующими Основному закону государства статью 77.1 УИК и статью 18 Закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Их нормы, по мнению судей, без законных оснований нарушали право на длительные свидания осужденных, оставленных в СИЗО либо переведенных туда, чтобы участвовать в следственных действиях или судебном разбирательстве.

Эту несправедливость как раз устраняет вступающий 20 декабря в силу закон. Он закрепил, что заключенных нельзя лишать краткосрочных и длительных свиданий с родственниками и иными лицами в порядке, установленном обновленным УИК. Правда, с некоторыми нюансами.

Так, привлекаемым в качестве подозреваемого или обвиняемого длительные свидания продолжительностью трое суток, а также непродолжительные встречи с близкими и другими людьми на территории СИЗО разрешат, если есть письменное согласие лица или органа, в производстве которых находится их уголовное дело. Однако они не смогут видеться с защитником и нотариусом. Для тех, кто выступает в роли свидетеля либо потерпевшего, таких оговорок нет.

Также закон предусматривает, что длительное свидание можно заменить на краткосрочное. Однако и от первого, и от второго можно отказаться в пользу телефонного разговора.

На основании этих положений Министерство юстиции подготовило приказ, который корректирует правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, который начнет действовать вместе с законом.

Документ уточнил, что при наличии письменного разрешения на длительное свидание заменить его на краткосрочное привлекаемому в качестве подозреваемого или обвиняемого может начальник СИЗО или его заместитель. Такую встречу организуют в порядке общей очереди. Аналогичные условия и когда речь идет о желании поговорить по телефону вместо общения тет-а-тет.

Любые изменения в порядке взаимодействия осужденных с внешним миром будут рассматривать по их письменным заявлениям.

«Символично, что права осужденных, находящихся в СИЗО, на краткосрочные и длительные свидания уточняются именно в Год семьи, — сказал зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. — Ведь правонарушитель изолирован от общества не навсегда. Рано или поздно он вернется к родственникам. А запреты на контакты с ними не способствуют поддержанию нормальных семейных отношений».

По словам депутата, длительное свидание располагает человека, пребывающего в следственном изоляторе, даже к мысли о будущем пополнении своей семьи, пишет «Парламентская газета».

«Внесенные изменения в целом способствуют гуманизации условий содержания лиц в СИЗО, а также надлежащему обеспечению их прав и законных интересов», — объяснил Выборный свою позицию.