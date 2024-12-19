Общество

Четверо порховчан лишились автомобилей из-за вождения в нетрезвом виде

Четыре автомобиля конфисковали у порховчан из-за вождения в нетрезвом виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Порховского района.

В 2024 году Прокуратура Порховского района поддержала государственное обвинение по 10 уголовным делам в отношении жителей города Порхова, обвиняемых в неоднократном вождении транспортных средств в состоянии опьянения либо без водительских прав, с конфискацией транспортных средств по 4 уголовным делам.

По результатам судебных разбирательств, суд назначил наказание всем виновным, в том числе в виде лишения свободы, и назначил всем осужденным дополнительное наказания в виде лишения права управления транспортными средствам.

По 4 уголовным делам в доход государства конфисковали принадлежащие осужденным 4 транспортные средства.