В Псковском районе поддержали лучшие молодежные проекты

В ходе финала V юбилейного конкурса молодежных проектов «Есть идея» определили победителей, сообщается в Telegram-канале главы Псковского района Натальи Федоровой.
Фото здесь и далее: Telegram-канал Натальи Федоровой
По итогам заочного отбора к участию в финале пригласили 6 проектов из 15 участвующих в конкурсе в этом году.
После защиты проектов на финальном этапе определили следующих победителей:
Сертификат на сумму 100 000 тысяч рублей получили:
«Напомню, муниципальный конкурс «Есть идея» создан для привлечения молодежи Псковского района к решению социальных проблем, развития ее творческой и гражданской активности. Проекты-победители при поддержке Администрации будут реализованы в 2025 году», - отметила Наталья Федорова.