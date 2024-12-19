Общество

В Псковском районе поддержали лучшие молодежные проекты

В ходе финала V юбилейного конкурса молодежных проектов «Есть идея» определили победителей, сообщается в Telegram-канале главы Псковского района Натальи Федоровой.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Натальи Федоровой

По итогам заочного отбора к участию в финале пригласили 6 проектов из 15 участвующих в конкурсе в этом году.

После защиты проектов на финальном этапе определили следующих победителей:

Кулинарная мастерская «Школа поварят» – Москвинская средняя общеобразовательная школа;

Школьная сцена «Окно возможностей» – Остенская средняя общеобразовательная школа;

Молодежное арт-пространство «ПРО-Я-вись» – Неёловский РДК.

Команды-авторы этих проектов получили сертификаты на сумму 200 000 рублей на реализацию своих идей.

Сертификат на сумму 100 000 тысяч рублей получили:

«Турслёт – возобновление традиций» – ЦРТДМ Псковского района;

Школьная нейроперемена - Писковская средняя общеобразовательная школа;

X конкурс-фестиваль «Я музыкантом стать хочу» – Детская школа искусств.

«Напомню, муниципальный конкурс «Есть идея» создан для привлечения молодежи Псковского района к решению социальных проблем, развития ее творческой и гражданской активности. Проекты-победители при поддержке Администрации будут реализованы в 2025 году», - отметила Наталья Федорова.