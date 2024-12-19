Общество

Планы на 2025 год наметили в облсовпрофе

Итоги работы великолукских профсоюзов подвели 20 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профсоюзов.

Председатель псковского облсовпрофа Игорь Иванов выступил с докладом о деятельности профсоюзов в 2024 году.

«В ходе рабочей поездке в город Великие Луки совместно с председателем обкома профсоюза культуры Наталией Родионовой и председателем обкома профсоюза Татьяной Победовой провели совещание с членам координационного совета профорганизаций города. Подвели итоги работы муниципальной трёхсторонней комиссии, наметили планы мероприятий на 2025 год. Представил доклад о деятельности профобъединения за 2024 год, рассказал о ходе отчётно-выборных мероприятий в профсоюзах. В завершении встречи от лица президиума Псковского облсовпрофа поздравил коллег с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым», - сообщил Игорь Иванов.