Общество

Более семи тысяч человек в Псковской области работали в сфере энергетики в 2024 году

71 организация по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» были зарегистрированы в Псковской области на 1 октября 2024 года. Суммарно в них трудились 7 138 человек. Об этом сообщил Псковстат в своём сообществе «ВКонтакте».

В 2023 году в регионе потребили 2,3 миллиардов кВт-часов электроэнергии. Это на 2,2% больше, чем в 2022 году. Основные потребители — предприятия и организации. На их долю пришлось 58,1% потребленной электроэнергии. Населением области потреблено 728 миллионов кВт-часов, или 31,1%.

За 2023 год источниками теплоснабжения области произведено 3,5 млн Гкал тепловой энергии — пара и горячей воды.

Напомним, что сегодня, 22 декабря, в России отмечается День энергетика.