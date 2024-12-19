Общество

Николай Козловский поздравил с Днём энергетика всех сотрудников Псковской области

Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравил с Днём энергетика всех работников отрасли в Псковской области. Он отметил то, что сотрудники нашего региона всегда особенно ответственно относятся к своей работе и выразил им свои пожелания в своём Telegram-канале.

«Ежедневным добросовестным трудом энергетики обеспечивают стабильное функционирование предприятий и организаций всех сфер, комфортные условия для жизни наших граждан. Работники энергетического комплекса города Великие и Псковской области с высокой ответственностью относятся к выполнению поставленных перед ним задач, планомерно повышая качество работы энергосистемы региона», - написал он.

Помимо этого, Николай Козловский выразил надежду, что компетентность и целеустремлённость энергетиков будут способствовать реализации всех намеченных проектов, направленных на обеспечение надёжного и безаварийного функционирования энергетического комплекса города Великие Луки и нашей Псковской области.