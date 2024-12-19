Общество

Умер актер Арт Эванс, сыгравший в «Крепком орешке 2»

Американский актер Арт Эванс, известный по ролям в фильмах «История солдата» и «Крепкий орешек 2», скончался в возрасте 82 лет от осложнений, вызванных диабетом, сообщает газета USA Today со ссылкой на агентов актера.

«Умер актер Арт Эванс... Ему было 82 года... Причиной смерти актера стали осложнения диабета, с которыми Эванс боролся на протяжении нескольких лет», - говорится в публикации.

Агенты Эванса направили газете электронное письмо, в котором подтвердили, что актер скончался в субботу, пишет РИА Новости.