Общество

Новогодний праздник для детей из семей участников СВО состоялся в Fjord Plaza

Новогодний праздник для детей из семей участников специальной военной операции состоялся в торгово-досуговом центре Fjord Plaza в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации торгового центра.

Фотографии: Fjord Plaza

Всех присутствующих поприветствовала глава Псковского района Наталья Федорова, она поблагодарила организаторов и поздравила всех с наступающим Новым годом.

Дети участвовали в игровых программах со сказочными героями, мастер-классах, блеск-тату и аквагримом, полакомились сахарной ватой и попкорном.

В конце праздника все получили сладкие новогодние подарки от ООО «Эгле» и могли сфотографироваться с персонажами из сказок.

Праздник был организован ООО «Эгле», администрацией Псковского района, МБУ Псковского района «Псковский районный центр культуры» и МБУ ДО «Центр развития творчества детей и молодежи Псковского района».