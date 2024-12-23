Общество

«Геоплатформа» ВТБ выявила регионы с самой высокой концентрацией любителей мандаринов

Самые большие любители мандаринов в России живут в Ставропольском крае, Магаданской и Тульской областях, выяснили в ВТБ, оценив в преддверии Нового года данные аналитической «Геоплатформы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Как следует из данных продаж мандаринов, жители Ставропольского края покупают до 1 кг новогоднего фрукта в месяц на человека. В Магаданской и Тульской областях покупают около 0,5 кг мандаринов в месяц. В среднем по стране россияне покупают по 300 гр мандаринов в месяц.

В регионах-лидерах по потреблению цитрусовых на мандарины тратят по 0,8-0,9% своих доходов в месяц. Самые доступные мандарины продаются в Астраханской, Волгоградской и Липецкой областях, а наиболее дорогие – в Чукотском автономном округе, в Камчатском крае и Магаданской области.

Мужчины склонны покупать больше мандаринов дорогостоящих сортов: видимо, чтобы порадовать семью. Женщины же более бережливы и склонны покупать большее количество фруктов, но более доступных сортов. Мужчины в целом статистически тратят больше денег на покупку мандаринов, чем женщины, следует из данных «Геоплатформы».