Общество

Спрос на пиротехнику вырос на 11% - аналитики

Продажи фейерверков в декабре выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Средний чек на пиротехнику в декабре составил 1,4 тысячи рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. Количество покупок увеличилось на 11%.

Наиболее популярными товарами стали салюты и фейерверки на 10–20 залпов, а также бенгальские огни в коробке по 10–20 штук и петарды в коробках по 40–60 штук.

Осенью этого года продажи фейерверков были ниже, чем годом ранее, снижение составило 6%. Это связано с тёплой осенью и поздним снежным покровом в центральной части страны, пишут «Известия».

Аналитики отмечают, что снижение продаж хлопушек, фейерверков и других пиротехнических изделий осенью произошло в рамках общего снижения продаж новогодней атрибутики. Это создало эффект отложенного спроса и привело к росту продаж в декабре.

Стоимость пиротехники выросла из-за импортной составляющей, которая зависит от валютного курса и транзакционных издержек.