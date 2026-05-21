«Дневной дозор»: Стоит ли освободить Детский парк и Ботанический сад от советского металлолома?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Не надо ли освободить Детский парк и Ботанический сад от старого советского металлолома?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Пару лет назад у нас в Пскове появился новый современный парк аттракционов «Волшебная гора». В нем представлены самые разные аттракционы для детей: карусели, горки, динопарк с анимированными фигурами динозавров, и что немаловажно — большое колесо обозрения, с которого открывается живописный вид на реку Великую, Кром и Окольный город. Неудивительно, что новая точка для семейного времяпровождения пользуется популярностью у псковичей.

Но стоит напомнить, что в городских парках (Детском и Ботаническом саду) тоже есть аттракционы и колесо обозрения, однако большая их часть в строю уже лет 40, что у некоторых горожан вызывает недоверие или даже опасение за свою безопасность.

И, конечно же, в вопросе «убрать нельзя оставить» общественность высказывает зачастую полярные точки зрения. С одной стороны, в центре города огромные площади заняты еще советскими, изрядно «пожившими» аттракционами, а ведь это пространство можно было бы задействовать более оптимально. С другой стороны, не все могут себе позволить дорогие аттракционы в парке «Волшебная гора», оттого и выбор их падает на более бюджетные качели-карусели.

Так какой же будет судьба Ботанического сада и Детского парка? Что лучше — смириться и оставить всё как есть? Или демонтировать старые аттракционы советских времен, а на освободившихся пространствах разместить что-либо другое? Или же сохранить эти парки и провести в них реновацию? Эти вопросы мы решили задать представителям городских властей, архитектурного сообщества и простым псковичам в программе «Дневной дозор».

Заместитель главы администрации Пскова, начальник управления по градостроительной деятельности Алексей Саенко сообщил, что запрос жителей на обновление Ботанического сада есть, и сам он солидарен с мнением о том, что этой территории нужна реновация. По его словам, сейчас прорабатывается вопрос капитального ремонта, в том числе и разрушающихся пешеходных дорожек, однако задача по обновлению этой территории непростая, и сейчас идет активный поиск источников финансирования реновации. В приоритете у УГХ — участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, утверждает Александр Саенко. Победа в таком конкурсе — возможный ключ к решению вопроса о реновации старых парков в центре Пскова.

«Что касается Детского парка, то он находится в лучшем состоянии. Здесь мы не делаем пауз, ежегодно в рамках текущего содержания ремонтируем элементы благоустройства. Теперь по поводу колеса обозрения в Ботаническом саду. Сразу скажу, что демонтаж в настоящее время не планируется. Мы действительно фиксируем небольшое снижение интереса, но это не превышает 20% от количества посещений, которое было до открытия "Волшебной горы". Подчеркну, что наши аттракционы — это колесо обозрения и карусель "Вихрь" — не конкурируют с "Волшебной горой" напрямую, а скорее занимают свою нишу, так как с колеса обозрения открываются уникальные виды на окольный город. Это совсем другой ракурс для любования Псковом. Немаловажный фактор — это доступность. У нас ниже стоимость билетов, предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан. Аттракционы исправны и безопасны, ежегодно получают положительное заключение экспертизы на требования безопасности к аттракционному оборудованию».

Конечно же, депутату Псковской городской Думы по первому избирательному округу Юрию Бурлину хотелось бы видеть парки своего округа аккуратными, ухоженными и интересными для псковичей. Однако для обновления требуются немалые средства, которых порой просто не найти. Депутат не считает правильным избавляться от какого-либо элемента благоустройства, если ему пока нет замены, оттого и снос старого колеса обозрения не кажется ему здравой идеей.

«У нас есть "Волшебная гора" — и это хороший проект, дай Бог, он будет и дальше развиваться. Парки в центре города также должны жить как-то. Каждый год они (аттракционы в парках - ред.) проходят своего рода освидетельствование — проверку на актуальность и востребованность. Я считаю, что лучше пусть будет так, чем никак. Что касается реновации, у нас есть масштабный проект по обновлению всего Ботанического сада. Это требует очень больших вложений. Проект, насколько я знаю, разрабатывался ещё лет десять назад, но пока его не удаётся реализовать в полном объёме. На данный момент благоустроена только часть около Вечного огня, остальные этапы отложены — причина в отсутствии необходимого финансирования. Я выступаю за то, чтобы парки не просто существовали, а жили полноценной жизнью. В идеале они должны иметь возможность генерировать какой‑то доход: например, за счёт небольших кофеен, аттракционов и так далее. Сейчас, правда, не самое благоприятное время для инвестиций — ни со стороны внешних инвесторов, ни со стороны внутренних. Поэтому в ближайшее время вряд ли стоит ожидать каких‑то масштабных изменений. Но определённые идеи и наработки у нас уже есть. Уверен, рано или поздно ситуация изменится».

Председатель Псковского регионального отделения Союза архитекторов и Союза реставраторов Владимир Васильев убежден, что и новый парк «Волшебная гора», и старый парк аттракционов в Ботаническом саду находятся не на своих местах. По его оценке, в историческом центре города лучше было бы воссоздать памятник, который ранее находился на месте старых советских аттракционов.

«По поводу старого и нового: оба парка объективно не на месте. Старый парк возник на, как мы знаем с вами, развалинах бастиона Петровского времени. Новый парк, особенно я имею в виду колесо обозрения, - на месте монастыря. Наши предки на месте монастырей никогда ничего другого не ставили, кроме часовен и поклонных крестов. Здесь поставили колесо. Добром это не кончится. В конце концов, это не моё дело. Что касается старого колеса обозрения и старого парка (в Ботаническом саду — ред.), все-таки не дело на месте Петровского бастиона размещать такие вещи. И я бы все-таки пошёл на то, чтобы их убрать, демонтировать, но новое благоустройство привязал бы (Боже, упаси делать полное воссоздание — у нас на это нет ни прав, ни моральных обязательств), разработал бы с какой-то отсылкой к нашей истории, к Петровской эпохе, просто к истории Пскова XVIII века. Тогда это было бы уместно и в смысле приведения бастиона в порядок, точнее, его остатков, и в деле народного просвещения, будем так говорить».

По мнению другого псковского архитектора Владимира Шуляковского, есть два способа, благодаря которым можно привести некоторые локации нашего города (в том числе и Ботанический сад) в более современный вид. По оценке Владимира Шуляковского, иногда уже старым и не очень интересным объектам нужно давать второй шанс, и тогда они могут заиграть новыми красками.

«На мой взгляд, сделать что‑то более интересное можно двумя путями. Первый — действовать согласно закону: объявить тендер, где победит тот проектировщик, который предложит наименьшую цену. Второй путь — организовать творческий конкурс. Он позволит выработать наилучшую идею, а заодно автоматически обеспечит информирование населения и сбор замечаний и предложений. А так, конечно, места эти хорошие, особенно Детский парк — у него очень богатая история, и если её раскрыть, больше почти ничего и не потребуется. Например, по оси Дома губернатора раньше располагался пруд, а ещё сохранилась крепостная стена XIV века, которую можно проявить. По поводу устаревшего колеса обозрения — если привлечь к работе креативных специалистов через конкурс, они могут предложить не сносить его, а сделать что-то интересное. Идеи разные бывают».

Псковичка и молодая мама двоих детей Елена Григорьева объяснила, почему считает более доступными как для проведения досуга с маленьким ребенком, так и для семейного бюджета аттракционы в Детском парке и Ботаническом саду.

«На "Волшебной горе" большинство аттракционов стоит примерно 250–300 рублей за один раз, плюс отдельно платный вход к динозаврам. Для семьи с двумя детьми это уже выходит довольно ощутимо. Одно дело, когда ты сходил на аттракцион за 250 рублей, а другое, когда ты зашёл за 250 рублей, просто посмотрел на динозавров и ушёл. Поэтому мне кажется, что цена за отдельный вход туда завышена. Самый большой минус лично для меня — почти нет развлечений для малышей до двух лет. Моему ребёнку почти два года, и кроме колеса обозрение там фактически ничего не подходит по возрасту: нет удобной бесплатной зоны, хорошей детской площадки, песочницы, качелей. Именно для самых маленьких. В Ботаническом саду есть аттракционы, цены заметно ниже, в районе 120 рублей. При этом есть больше возможности просто погулять. Там и по пути к колесу обозрения есть детская площадка. Да, я не спорю, что на то колесо обозрения с такими маленькими детьми я бы точно бы не пошла. Аттракцион "колесо обозрения" выигрывает в "Волшебной горе", но мне кажется, что для моего ребёнка больше в два года интереснее просто площадка, чем покрутиться в колесе. Поэтому лично для меня сейчас, в возрасте моего ребёнка - Детский парк и Ботанический сад намного удобнее, дешевле, спокойнее».

В программе наши собеседники делились мнениями о том, нужно ли освободить Детский парк и Ботанический сад от старых, зачастую еще с советских времен существующих аттракционов. Одни наши комментаторы придерживаются мнения о том, что на их месте можно было бы воссоздать те исторические объекты, которые существовали в данных локациях. Многие собеседники посчитали правильным дать аттракционам в Ботаническом саду шанс на вторую жизнь. Однако прозвучали сегодня и слова о том, что вопросы о дальнейшей реновации Ботанического сада уже многие годы поднимаются в публичной плоскости, однако, как мы видим, пока «воз и ныне там», и все от того, что проект по обновлению этого общественного пространства весьма дорогостоящий. Городскому бюджету он пока не по карману, а очереди из желающих инвестировать в проект реновации свои средства - нет.

Александра Братчикова