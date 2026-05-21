Чиновников Куньинского округа наградили за многолетний и добросовестный труд

Почетными грамотами Псковского областного Собрания депутатов наградили служащих администрации Куньинского муниципального округа, сообщил глава округа Олег Лебедев в своем канале в мессенджере Max.
Фотографии: глава Куньинского муниципального округа Олег Лебедев / Max
Муниципальных служащих администрации Куньинского муниципального округа Олесю Вербицкую и Ирину Кожевникову наградили почетными грамотами Псковского областного Собрания депутатов за многолетний и добросовестный труд.
«Поздравляю коллег с заслуженной наградой», — комментирует Олег Лебедев.
Пресс-портреты