Общество

Сотрудница ЗАГСа из Великих Лук победила на межрегиональном конкурсе профмастерства

Лучшая ведущая торжественной церемонии регистрации заключения брака в Псковской области — главный специалист отдела ЗАГС города Великие Луки Алина Билоус — признана самой обаятельной ведущей торжественных церемоний бракосочетания на межрегиональном конкурсе, который прошел в Великом Новгороде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В новости использована фотография комитета ЗАГС и ООДМС Новгородской области

Конкурс состоялся среди сотрудников органов ЗАГС Псковской, Новгородской, Ленинградской и Тверской областей. Участницы представили на суд жюри и зрителей свои визитные карточки — творческие домашние задания на тему «Моя любимая работа» и продемонстрировали свое мастерство проведения торжественных церемоний бракосочетания.

«Эмоции восторга, праздника, удовлетворения, что собралась, успокоилась и смогла, — поделилась своими впечатлениями от участия в конкурсе Алина Билоус. — Я принимаю свою работу как подарок. А возможность сказать одну из первых напутственных речей молодоженам делает меня счастливой. Мы понимаем, насколько значимо то, с чем молодожены выходят из зала бракосочетания. Ведь регистрация брака, действительно, является кульминацией любви, когда создается новая история. Наша работа помогает влюбленным официально оформить свои чувства, создавая атмосферу праздника и уверенности в будущем. Мы не просто регистрируем событие, мы создаем самые важные моменты в жизни».

Алина Билоус рассказала, что ее долгий путь в эту профессию начался в 70-е годы прошлого века, когда она совсем еще юная декламировала стихи под новогодней елкой. Родители смогли привить дочери любовь к слову, и умение создавать атмосферу праздника в торжественный момент стало ее призванием.

«Для нас каждая пара — это новая история в летописи Великих Лук. Наблюдая за созданием новых семей, мы понимаем, что город живет, меняется и продолжает свою историю, полную любви и надежд», — отметила победитель конкурса профмастерства.