Сотрудница ЗАГСа из Великих Лук победила на межрегиональном конкурсе профмастерства

Лучшая ведущая торжественной церемонии регистрации заключения брака в Псковской области — главный специалист отдела ЗАГС города Великие Луки Алина Билоус — признана самой обаятельной ведущей торжественных церемоний бракосочетания на межрегиональном конкурсе, который прошел в Великом Новгороде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
В новости использована фотография комитета ЗАГС и ООДМС Новгородской области
Конкурс состоялся среди сотрудников органов ЗАГС Псковской, Новгородской, Ленинградской и Тверской областей. Участницы представили на суд жюри и зрителей свои визитные карточки — творческие домашние задания на тему «Моя любимая работа» и продемонстрировали свое мастерство проведения торжественных церемоний бракосочетания.
Алина Билоус рассказала, что ее долгий путь в эту профессию начался в 70-е годы прошлого века, когда она совсем еще юная декламировала стихи под новогодней елкой. Родители смогли привить дочери любовь к слову, и умение создавать атмосферу праздника в торжественный момент стало ее призванием.
«Для нас каждая пара — это новая история в летописи Великих Лук. Наблюдая за созданием новых семей, мы понимаем, что город живет, меняется и продолжает свою историю, полную любви и надежд», — отметила победитель конкурса профмастерства.