Общество

Туман опускается на территорию Псковской области

На территории Псковской области в ближайшее время ожидается туман. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

«В ближайшие 2 часа с сохранением вечером 24 декабря местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», - сообщили в МЧС.

В МЧС Псков напомнили, что нужно быть осторожным за рулём при плохой видимости; использовать противотуманные фары и при нахождении на улице соблюдать осторожность и быть внимательным на переходах.