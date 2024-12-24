Общество

Александр Братчиков: Для бюджета главное — сбалансированность

Для бюджета главное — сбалансированность. Такое мнение выразил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Для бюджета главное — сбалансированность и правильно учесть все те необходимые задачи, которые нужно решить. Что касается демографии, об этом сказал наш президент, что о демографии должен думать каждый губернатор, приходя на работу и уходя с работы. Он очень просто сказал, что россиян должен быть больше, в стране должно быть больше людей. Огромная территория, и чем больше будет население страны, тем эффективнее можно использовать ту территорию, которая есть. Поэтому для бюджета главное, безусловно, демография», - сказал заместитель председателя Собрания.

Также Александр Братчиков отметил, что важно не оставить детей-сирот без помощи, без того жилья, которое им должно предоставить правительство, государство.

Также очень важно оказать первую медицинскую помощь, подчеркнул депутат. «Поэтому в фонд обязательного медицинского страхования перечисляется порядка 3,5 миллиарда из бюджета Псковской области. Общий бюджет фонда - порядка 11 миллиардов», - рассказал он.

«То есть это как раз оказание той помощи, которая необходима нашим жителям. Поэтому я не могу выделить, что важнее. Обучать детей. Раз это не важно? Важно. Потому что если мы не сможем, не будем обучать своих детей, то какое у нас будущее? Поэтому все обязательства важны», - заключил Александр Братчиков.