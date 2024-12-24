Общество

Главу Дедовичского района привлекли к административной ответственности

Прокуратура области принимает меры реагирования, направленные на формирование современной инфраструктуры и повышение качества жизни в Дедовичском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

В 2023 году администрация Дедовичского района заключила муниципальные контракты в целях капитального ремонта зданий школы и районного центра досуга. Срок выполнения работ в настоящее время истек. Однако требуемый ремонт не завершили, а результат расходования бюджетных средств в объеме 233 миллионов рублей не достигли, чем нарушили требования статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В связи с этим прокурором Дедовичского района в отношении главы Дедовичского района вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 3 статьи 15.15.3 КоАП РФ. Дело об административном правонарушении рассмотрел комитет по финансам Псковской области и назначил чиновнику штраф в размере 10 тысяч рублей.

Фактическое устранение нарушений поставили на контроль в надзорном ведомстве.