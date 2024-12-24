Общество

Пенсии работающих псковичей вырастут в январе 2025 года

С января 2025 года отделение Социального фонда России по Псковской области будет индексировать размер пенсий работающим пенсионерам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения.

«Индексация пенсий работающим пенсионерам производилась ежегодно и отражалась в лицевом счёте пенсионера. Но получить индексацию работающий пенсионер мог только после увольнения. Теперь страховые пенсии будут индексироваться независимо от факта работы. При этом индексация пенсии работающим пенсионерам имеет особенность. Она будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим», — рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Специалисты для наглядности привели пример в цифрах.

«Предположим, что работающий пенсионер получает сейчас 14 632,01 рублей в месяц. Если бы он не работал, то получал бы 25 172,73 рубля. Коэффициент индексации 1 января 2025 года составит 7,3%. Расчет индексации будет производиться, исходя из суммы в 25 172,73 рубля (то есть с учетом всех индексаций). Таким образом, пенсия у работающего пенсионера вырастет на 1837,61 рублей в месяц (7,3% от 36 351,59 рубля). В результате на руки он будет получать 16 469,62 рубля (14 632,01 + 1837,61 рубля). Таким образом, пенсионер получит индексацию с учетом всех пропущенных за время работы повышений, но сама пенсия будет выплачиваться с учетом индекса за 2025 год», - пояснили в отделении.

В случае увольнения в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год он получит повышение пенсии, размер которой рассчитают с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы.

В отделении добавили, что индексация для работающих пенсионеров распространяется на все виды страховой пенсии, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Помимо этого, у работающих пенсионеров в дополнение к индексации в 2025 году сохранится августовское повышение выплат. Отделение СФР по Псковской области проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2024 году пенсионеров. В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента.