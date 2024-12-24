Пенсии работающих псковичей вырастут в январе 2025 года

С января 2025 года отделение Социального фонда России по Псковской области будет индексировать размер пенсий работающим пенсионерам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения.
Специалисты для наглядности привели пример в цифрах.
«Предположим, что работающий пенсионер получает сейчас 14 632,01 рублей в месяц. Если бы он не работал, то получал бы 25 172,73 рубля. Коэффициент индексации 1 января 2025 года составит 7,3%. Расчет индексации будет производиться, исходя из суммы в 25 172,73 рубля (то есть с учетом всех индексаций). Таким образом, пенсия у работающего пенсионера вырастет на 1837,61 рублей в месяц (7,3% от 36 351,59 рубля). В результате на руки он будет получать 16 469,62 рубля (14 632,01 + 1837,61 рубля). Таким образом, пенсионер получит индексацию с учетом всех пропущенных за время работы повышений, но сама пенсия будет выплачиваться с учетом индекса за 2025 год», - пояснили в отделении.
В случае увольнения в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год он получит повышение пенсии, размер которой рассчитают с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы.
В отделении добавили, что индексация для работающих пенсионеров распространяется на все виды страховой пенсии, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Помимо этого, у работающих пенсионеров в дополнение к индексации в 2025 году сохранится августовское повышение выплат. Отделение СФР по Псковской области проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2024 году пенсионеров. В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента.