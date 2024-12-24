Общество

«Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах работы регионального парламента в 2024 году. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 25 декабря. Гость студии — председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Ведущий Максим Костиков поговорил с ним о том, как уходящий год сложился для регионального парламента. Какие события и решения можно назвать главными в 2024 году? Почему результат пятилетней реализации «мусорной» реформы в Псковской области оказался неудовлетворительным? Как Александр Котов оценивает муниципальную реформу сейчас, когда многие районы уже прошли преобразование? Об этом и многом другом — в эфире.

Напомним, «Обратный отсчет» - это проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.