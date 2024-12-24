Общество

Александр Котов призвал псковских депутатов начинать работать над бюджетом 2026 года

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) призвал псковских депутатов начинать работать над бюджетом 2026 года.

«Когда мы завершили работу над проектом закона о бюджете 2025 года, я сказал: уважаемые депутаты, мы приняли закон о бюджете. Начинайте, пожалуйста, работать над бюджетом 2026 года. Идите в профильные органы исполнительной власти с проблемами избирателей, ищите программы, по которым можно привлечь средства для решения этих проблем, доказывайте, аргументируйте, включайтесь в национальные проекты, в государственные программы и, пожалуйста, приходите, когда у вас уже будет готовое решение», – сказал Александр Котов.

Напомним, Псковское областное Собрание депутатов приняло региональный бюджет 2025 года в трёх чтениях на очередной сессии 19 декабря.