Общество

Лучших социальных работников чествовали в Псковской области

В Псковской области подвели итоги традиционного регионального конкурса на звание «Лучший работник центра социального обслуживания». Торжественная церемония состоялась в региональном комитете по социальной защите в среду, 25 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Имена победителей определили на заседании конкурсной комиссии. В этом году на участие поступило 16 заявок по двум номинациям.

«Вы — большие молодцы! У вас совершенно разный стаж работы, но все вы относитесь к своему делу с душой. Это дорогого стоит. Мы получаем прекрасные отзывы от граждан, с которыми вы взаимодействуете. Сколько силы и труда вы вкладываете, получаете ответную реакцию, которая вас мотивирует двигаться дальше, обучаться, повышать свою квалификацию», — сказала председатель регионального Комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева.

В номинации «Лучший социальный работник службы социального обслуживания на дому» победителем стала специалист Красногородского муниципального округа Лариса Андреева, второе место — у Людмилы Алирзаевой из Пустошкинского района, третье — у Анны Морозовой из Опочецкого округа.

Сотрудник Центра социального обслуживания Пыталовского района Марианна Игнатьева стала лучшей в номинации «Лучший специалист по социальной работе, в том числе участковый социальный работник». На втором месте — социальный работник Центра социального обслуживания Великолукского района Нина Дмитриева. Тройку лидеров замыкает специалист Центра социального обслуживания Новосокольнического района Наталья Зыковская-Каруана.

Напомним, конкурс проводится региональным Комитетом по социальной защите ежегодно.