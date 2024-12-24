Общество

На новогодних праздниках в Псковской области организуют порядка 320 мероприятий

Итоговое в 2024 году заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба прошло в Пскове. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале, главной темой обсуждения стали меры безопасности в период новогодних и рождественских праздников. В Псковской области в это время пройдёт порядка 320 разных мероприятий – концерты, спектакли, интерактивные представления и выставки.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Представители силового блока доложили о комплексном использовании сил и средств, которые планируется задействовать для обеспечения общественного порядка.

К работе будут привлечены не только личный состав органов внутренних дел, которые перейдут на режим повышенной готовности, но и экипажи «Дружины».

В зоне особого внимания – меры по укреплению антитеррористической защищенности ряда объектов критически важной инфраструктуры.

«Отдельно прошу жителей области помнить об осторожности при использовании пиротехники в разрешённый период», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что салюты можно запускать с 00:00 1 января до 10:00 2 января.