Общество

«Зверьё моё»: Особенности ориентальных кошек. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 26 декабря.

На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришла владелица псковского питомника ориентальных кошек Жанна Салайкина. В студии поприсутствовали её юные подопечные.

Гостья рассказала об особенностях ориенталов, их отличиях от сиамцев, специфике ухода и воспитания. Какой характер отличает породу, кому она точно не подойдёт? Поддаются ли ориенталы дрессировке? Склонны ли они громко разговаривать и какие игрушки предпочитают? Как выбрать котёнка, чем кормить, как лечить? Об этом и многом другом — в сегодняшнем эфире.