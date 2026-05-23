В Пскове стартовал гастрономический фестиваль «Моя еда»

Гастрономический фестиваль «Моя еда» в псковском стартовал сегодня, 23 мая, в псковском парке Строителей. Мероприятие, организованное Театрально-концертной дирекцией Псковской области, началось в 12:00, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В текущем году программа фестиваля посвящена кулинарным традициям коренных народов России. Посетители на протяжении дня смогут ознакомиться с историей и рецептами национальных блюд, а также попробовать блюда традиционной кухни различных регионов страны.

Генеральным партнером мероприятия выступила компания «Лемана ПРО». Вход на территорию фестиваля свободный для всех желающих.