Общество

Мы снимем 10 фильмов о выдающихся личностях Псковской области — руководитель проекта «Разговоры о важных»

Всего выйдет 10 фильмов проекта «Разговоры о важных». Об этом руководитель проекта Юлия Магера рассказала на его презентации в Псковском музее-заповеднике 26 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы в медиахолдинге "Гражданская пресса" давно занимается проектами, которые популяризируют нашу историю и культуру. Выпускаем вместе с коллегами много статей, фильмов, радиопередач. И теперь нашу деятельность поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Благодаря этому мы снимем 10 фильмов, напишем 10 статей и выпустим в радиоэфир 10 программ о выдающихся личностях, внесших вклад в развитие страны и связанных с Псковской областью», – рассказала Юлия Магера.

Напомним, героями проекта стали:

старец Филофей,

Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин,

Харитон Прокофьевич и Дмитрий Яковлевич Лаптевы,

Василий Никитич Татищев,

Федор Михайлович Плюшкин,

Софья Васильевна Ковалевская,

Глеб Леонтьевич Травин,

Лев Александрович Зильбер,

Исаак Константинович Кикоин,

Владимир Модестович Брадис.

«Вам эти имена хорошо известны. Однако жители области, в особенности молодые люди, не всегда их слышали, а если и слышали, не могут назвать их заслуги и достижения. Как Иваны, не помнящие родства, не знающие свою историю и людей, двигавших вперед науку, культуру, в прямом смысле расширявших границы страны. Рассказывая о них, мы продвигаем наши национальные ценности, прививаем гордость за родную землю и земляков. Мы благодарим Псковский музей-заповедник и лично генерального директора Светлану Евгеньевну Мельникову за помощь в реализации нашего проекта, за предоставленную площадку для презентации, и всех вас за внимание к нашему труду», – добавила Юлия Магера.

Проект открывает материал о математике Софье Ковалевской. Команда проекта посетила филиал Псковского музея-заповедника в деревне Полибино Великолукского района, где находится единственный в мире музей, посвященный выдающемуся математику, чьи труды имеют мировое значение.

«У нас есть замечательная новость, которой мы рады поделиться с вами. Несколько дней назад Президентский фонд культурных инициатив поддержал следующую серию материалов, она будет посвящена выдающимся деятелям культуры, связанным с Псковской областью, – "Гении земли псковской". Значит, мы все делаем правильно. Мы надеемся, что музей и все вы поможете нам в реализации уже следующего проекта», — заключила Юлия Магера.

Проект «Разговоры о важных» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.