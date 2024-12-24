Мы снимем 10 фильмов о выдающихся личностях Псковской области — руководитель проекта «Разговоры о важных»

Всего выйдет 10 фильмов проекта «Разговоры о важных». Об этом руководитель проекта Юлия Магера рассказала на его презентации в Псковском музее-заповеднике 26 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Мы в медиахолдинге "Гражданская пресса" давно занимается проектами, которые популяризируют нашу историю и культуру. Выпускаем вместе с коллегами много статей, фильмов, радиопередач. И теперь нашу деятельность поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Благодаря этому мы снимем 10 фильмов, напишем 10 статей и выпустим в радиоэфир 10 программ о выдающихся личностях, внесших вклад в развитие страны и связанных с Псковской областью», – рассказала Юлия Магера.
Напомним, героями проекта стали:
- старец Филофей,
- Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин,
- Харитон Прокофьевич и Дмитрий Яковлевич Лаптевы,
- Василий Никитич Татищев,
- Федор Михайлович Плюшкин,
- Софья Васильевна Ковалевская,
- Глеб Леонтьевич Травин,
- Лев Александрович Зильбер,
- Исаак Константинович Кикоин,
- Владимир Модестович Брадис.
«Вам эти имена хорошо известны. Однако жители области, в особенности молодые люди, не всегда их слышали, а если и слышали, не могут назвать их заслуги и достижения. Как Иваны, не помнящие родства, не знающие свою историю и людей, двигавших вперед науку, культуру, в прямом смысле расширявших границы страны. Рассказывая о них, мы продвигаем наши национальные ценности, прививаем гордость за родную землю и земляков. Мы благодарим Псковский музей-заповедник и лично генерального директора Светлану Евгеньевну Мельникову за помощь в реализации нашего проекта, за предоставленную площадку для презентации, и всех вас за внимание к нашему труду», – добавила Юлия Магера.
Проект открывает материал о математике Софье Ковалевской. Команда проекта посетила филиал Псковского музея-заповедника в деревне Полибино Великолукского района, где находится единственный в мире музей, посвященный выдающемуся математику, чьи труды имеют мировое значение.
«У нас есть замечательная новость, которой мы рады поделиться с вами. Несколько дней назад Президентский фонд культурных инициатив поддержал следующую серию материалов, она будет посвящена выдающимся деятелям культуры, связанным с Псковской областью, – "Гении земли псковской". Значит, мы все делаем правильно. Мы надеемся, что музей и все вы поможете нам в реализации уже следующего проекта», — заключила Юлия Магера.
Проект «Разговоры о важных» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.