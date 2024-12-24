Общество

Как не заработать штраф на новогодних праздниках, ответили в Роскачестве

Директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков напомнил, за что можно получить штраф в новогодние праздники, время, когда многие стремятся отдыхать и веселиться. Однако для соседей громкие вечеринки, фейерверки и беспорядок в подъезде могут стать серьезной проблемой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Роскачестве.

В России действуют общие правила регулирования уровня шума, установленные санитарными нормами.

Дневное время (7:00–23:00): Допустимый уровень шума — до 55 дБ (эквивалент звука работающего автомобиля). Это правило касается квартир, подъездов и других общедомовых помещений.

Ночное время (23:00–7:00): Здесь нормы еще строже — 30–45 дБ, что соответствует негромким разговорам или шуму от бытовой техники. Региональные ограничения могут быть еще строже.

Новогодняя ночь — это особый случай. Во многих регионах шумное празднование с 22:00 31 декабря до 3:00 1 января допускается. Например, в Самарской области такие вечеринки не считаются нарушением закона. Тем не менее в другие праздничные дни продолжает действовать обычный режим тишины.

Если соседи слишком шумят в эту ночь, а ситуация вызывает дискомфорт (например, из-за маленьких детей или пожилых людей), лучше попытаться договориться заранее. Вызов полиции на шумных соседей в новогоднюю ночь, скорее всего, не приведет к оперативным действиям, если не происходит серьезных правонарушений, таких как драки или порча имущества.

Помимо федеральных норм, в регионах существуют дополнительные законы. Например, в Москве действует так называемый «закон о тишине», который запрещает шум и ремонт в ночные часы, а также в воскресенье и праздничные дни. Однако работы, связанные с устранением аварий, не подпадают под эти ограничения.

Двор (или его часть) относится к общедомовой территории, и на него распространяются все требования к соблюдении тишины. То есть, нарушать общественный порядок и покой в ночное время нельзя. Это касается криков, песен, взрывания пиротехники, и так далее.

Опять же, в Новогоднюю ночь до определенного времени это не нарушение, а в другие дни нарушителей можно призвать к порядку.

Как действовать при нарушении правил:

Вызов участкового или полиции. Если шум превышает допустимые нормы, вы можете обратиться за помощью. Правоохранительные органы обязаны зафиксировать нарушение и могут выписать штраф нарушителю. Обращение в ТСЖ или управляющую компанию. Иногда беседа с представителями организации помогает уладить конфликт. Судебное разбирательство. Если предыдущие меры не помогли, можно подать иск в суд. Для этого потребуется собрать доказательства.

Курение в местах общего пользования (подъездах, лифтах, коридорах) запрещено законом. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 1500 рублей. Аналогично, за мусор в подъезде или на этажах ответственность лежит на жильцах.