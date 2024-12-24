Общество

Приставы вручили велосипед 8-летнему мальчику из Псковской области

Главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников вручил 8-летнему Захару Степанову велосипед. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

«Захар Степанов — настоящий любитель чтения, рисования и сборки конструкторов, но его заветной мечтой был велосипед. Мальчик оставил заявку на сайте, в которой выразил свое желание получить этот долгожданный подарок» - рассказали в пресс-службе.

Главный судебный пристав региона Сергей Колесников откликнулся на просьбу Захара и организовал встречу.

«Вручение велосипеда стало не просто обыденным событием, а настоящим праздником, наполненным радостью, смехом и светом. Акция "Елка желаний" вновь подтвердила, что доброта и забота способны творить настоящие чудеса, делая мир лучше и ярче для детей», - отметили приставы.