«Дневной дозор»: Нужно ли ввести «разговоры о важном» в детских садах?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о предложении внедрить «разговоры о важном» в дошкольных учебных заведениях. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
В 2022 году в российских школах ввели «разговоры о важном» - цикл занятий в формате классного часа, направленный на развитие патриотизма, на гражданское воспитание и историческое просвещение юных россиян. Общественность отнеслась к такому нововведению неоднозначно, и вот новый виток — в октябре воспитатель одного из детских садов Вологды предложила ввести «разговоры о важном»… дошколятам. Идею одобрил президент России Владимир Путин, предложив прививать базовые ценности аккуратно, доступно для столь нежного возраста, «связывая понятия «Родина», «страна» с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, с братом или сестрой.
Дискуссия по поводу того, как лучше внедрить «разговоры о важном» в детские сады, чтобы это было уместно, уже в разгаре. Как сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, в рамках разработки стратегии развития образования России до 2040 года этот вопрос уже обсуждает отдельная рабочая группа по дошкольному образованию. С одной стороны, да, есть у нас проблема с патриотическим воспитанием юного поколения. А с другой, есть те, кто против «разговоров о важном» для дошколят, считая, что такого рода беседы не подходят для малышей.
Во-первых, неокрепшая детская психика такие вещи воспринимает сложно, и не факт, что зерна, которые мы пытаемся посеять в детском сознании, взойдут в «правильном» виде. Во-вторых, чтобы вводить подобные дисциплины, нужно иметь достаточное количество специалистов, которые смогут это делать тонко, аккуратно, в соответствии с возрастом дошколят.
Насколько это здравая идея — «говорить о важном» с теми, кто только что «оторвался от мамкиной юбки» и у кого «молоко на губах еще не обсохло»? Не рановато ли в такие темы погружаться дошколятам? Или, наоборот, впитывать разговоры о важном с «молоком матери» и с молодых ногтей — самое то? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Базовые ценности нужно закладывать у ребенка с самого раннего возраста, полагает психолог Олеся Бабурина — вопрос в том, как это делать. Если говорить о форме «разговоров о важном», то их уместно вести, когда ребенку 5-6 лет, полагает психолог. Не менее важно, чтобы базовые ценности транслировались и поддерживались и его родителями.
Педагог и депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман не очень понимает смысл ажиотажа, который разгорелся вокруг «разговоров о важном». Если говорить о школах, то по сути это обычный классный час, который учителя и так проводят. Единственное, что ей в данной ситуации не нравится, это единая тематика, потому что все классы разные, и единое время проведения, потому что ситуации в школах тоже разные. Что же касается введения «разговоров о важном» в детских садах, это тоже по сути традиционная работа воспитателей с детьми по патриотическому воспитанию, которая и так ведется. Но если это преподносить именно как «разговоры о важном», маленькие дети этого попросту не поймут.
«Разговоры о важном» — направление не для детских садов, убеждена многодетная мать Ульяна Михайлова. Само по себе развитие ребенка и обучение его нужным и полезным навыкам - это всегда хорошо, но зная о том, как у нас такого рода инициативы реализуются, едва ли такие беседы с детьми приведут к желаемому результату. Кроме того, когда у несчастных воспитателей, и без того нагруженных всем подряд, зарплата 3 рубля и 3 копейки, не хватало вменить им в обязанности еще и «разговоры о важном», иронизирует она.
Вспомните детские сады времен Советского Союза, отмечает директор военно-патриотического центра «Патриот» Анатолий Мультах. О чем там говорили детям? Чему были посвящены детские сценки, праздничные мероприятия? О чем были игрушки? Чапаев, Кошевой, Зоя Космодемьянская, герои-пионеры…. А это те же «разговоры о важном». Разница лишь в том, что сегодня «разговоры о важном» воспринимаются несколько иначе, и исполнителями в том числе. В целом Анатолий Мультах поддерживает идею ввести «разговоры о важном», но считает, что вести их должны те, кто знает, о чем говорит.
Заведующий псковского детского сада №32 «Чебурашка» Виолетта Кобак положительно относится к идее ввести в детских садах «разговоры о важном». Педагог детского сада, рассуждает она, – это не просто источник знаний. Это наставник, старший товарищ, иногда друг, с которым дети обсуждают сложные вопросы. В России вообще сильна традиция того, что педагог не только учит, но и воспитывает детей. Дошкольный возраст – это период, когда ребенок особенно привязан к семье. Для него очень важным являются, прежде всего, те ценности, которые признаются его родителями. Поэтому, по мнению Виолетты Кобак, данные занятия должны подразумевать тесное сотрудничество педагогов и родителей по вопросам воспитания детей с целью реализации духовных традиционных ценностей России. Таких как дружба, уважение к старшим, к родителям, любовь к Родине. Именно на это и должны быть направлены «разговоры о важном» в детском саду, убеждена заведующая детского сада. Также он высказала мнение по поводу того, в какой форме они могут проводиться.
Фото: Виолетта Кобак / «ВКонтакте»
Цель проведения «разговоров о важном» в детских садах благая - информировать детей о разных аспектах жизни. В то же время надо понимать, что приоритетным видом деятельности детей дошкольного возраста является игра, напоминает детский омбудсмен Псковской области Наталия Соколова. Если «разговоры о важном» будут с ними проводиться в виде игры, квеста или «настолки», возможно, эта информация будет понятна и принята детьми, не исключает она. Другой вопрос — что по поводу этих «разговоров» думают сами дети. Наталия Соколова специально для нашей программы узнала мнение у тех, кого они уже коснулись.
Из раза в раз, посвящая наши программы новым образовательно-воспитательным инициативам, мы повторяем: «горшочек, не вари», «хватит мучить детей и педагогов очередными нововведениями с сомнительным будущим». В случае идеи ввести «разговоры о важном» в детских садах (которая, кстати, спустилась не сверху — от Минобрнауки, а прозвучала снизу — от педагогического сообщества), на первый взгляд, тоже кажется, что рановато — пусть хотя бы у дошколят будет нормальное детство, не обремененное большим количеством нововведений, которых хоть пруд пруди в школе. Между тем мнение наших сегодняшних экспертов разделились: одни поддерживают инициативу ввести «разговоры о важном» для дошкольников, другие делают это с ремаркой, что раньше, чем ребенку исполнится 5-6 лет, смысла в таких разговорах не будет. А третьи недоумевают — почему вокруг этих «разговоров о важном» такой ажиотаж, если по сути они уже давно ведутся и в школах, и в детских садах...
Татьяна Иванова