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Общество

«Дневной дозор»: Нужно ли ввести «разговоры о важном» в детских садах?

30.12.2024 09:20|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о предложении внедрить «разговоры о важном» в дошкольных учебных заведениях. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

В 2022 году в российских школах ввели «разговоры о важном» - цикл занятий в формате классного часа, направленный на развитие патриотизма, на гражданское воспитание и историческое просвещение юных россиян. Общественность отнеслась к такому нововведению неоднозначно, и вот новый виток — в октябре воспитатель одного из детских садов Вологды предложила ввести «разговоры о важном»… дошколятам. Идею одобрил президент России Владимир Путин, предложив прививать базовые ценности аккуратно, доступно для столь нежного возраста, «связывая понятия «Родина», «страна» с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, с братом или сестрой.

Дискуссия по поводу того, как лучше внедрить «разговоры о важном» в детские сады, чтобы это было уместно, уже в разгаре. Как сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, в рамках разработки стратегии развития образования России до 2040 года этот вопрос уже обсуждает отдельная рабочая группа по дошкольному образованию. С одной стороны, да, есть у нас проблема с патриотическим воспитанием юного поколения. А с другой, есть те, кто против «разговоров о важном» для дошколят, считая, что такого рода беседы не подходят для малышей.

Во-первых, неокрепшая детская психика такие вещи воспринимает сложно, и не факт, что зерна, которые мы пытаемся посеять в детском сознании, взойдут в «правильном» виде. Во-вторых, чтобы вводить подобные дисциплины, нужно иметь достаточное количество специалистов, которые смогут это делать тонко, аккуратно, в соответствии с возрастом дошколят.

Насколько это здравая идея — «говорить о важном» с теми, кто только что «оторвался от мамкиной юбки» и у кого «молоко на губах еще не обсохло»? Не рановато ли в такие темы погружаться дошколятам? Или, наоборот, впитывать разговоры о важном с «молоком матери» и с молодых ногтей — самое то? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Базовые ценности нужно закладывать у ребенка с самого раннего возраста, полагает психолог Олеся Бабурина — вопрос в том, как это делать. Если говорить о форме «разговоров о важном», то их уместно вести, когда ребенку 5-6 лет, полагает психолог. Не менее важно, чтобы базовые ценности транслировались и поддерживались и его родителями.

«У пятилетнего ребенка ведущей деятельностью является сюжетно-ролевая игра, а ведущая функция, например, воображение. То есть даже в детском саду, читая или проигрывая с детьми сказку "Репка", например, уже можно транслировать детям такие ценности как крепкая семья, созидательный труд, взаимопонимание и взаимоуважение. То есть ребенок с самого раннего возраста может впитывать эти базовые ценности. Неважно, через игры, сказки или еще какие-то способы. Конечно же, я считаю, что эти базовые ценности должны закладываться не только в детском саду и в школе, а уже с момента рождения ребенка. И самые главные люди, которые это делают, конечно же, это родители. То есть они через собственный пример показывают ребенку эту базу, основу».

Педагог и депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман не очень понимает смысл ажиотажа, который разгорелся вокруг «разговоров о важном». Если говорить о школах, то по сути это обычный классный час, который учителя и так проводят. Единственное, что ей в данной ситуации не нравится, это единая тематика, потому что все классы разные, и единое время проведения, потому что ситуации в школах тоже разные. Что же касается введения «разговоров о важном» в детских садах, это тоже по сути традиционная работа воспитателей с детьми по патриотическому воспитанию, которая и так ведется. Но если это преподносить именно как «разговоры о важном», маленькие дети этого попросту не поймут.

«Как вы понимаете, в детских садах всегда есть рассказы о Родине, праздники, посвящённые 9 Мая, и информация о профессиях — всё то, что окружает ребёнка. Но чем ещё можно заниматься в детском саду? Неужели только давать детям свободно играть в игрушки? Конечно, это есть. С другой стороны, если это будет жестко навязываться как форма, если будет жестко навязываться тематика, если будут жестко навязываться методические разработанные материалы, это будет очень плохо, ведь ни один даже самый гениальный педагог не сможет разработаь материалы, которые будут подходить всем детям детского сада. Все дети разные, и их жизненные ситуации также отличаются. Проведение занятий в одно и то же время, особенно учитывая, что сегодня в детских садах занятия не проводятся, а воспитательная деятельность организуется иначе, нарушило бы педагогический процесс. Если это произойдёт, то, конечно, это может негативно сказаться на воспитании и развитии детей. Однако если мы говорим о заказе для специалистов, которые подготовят качественные материалы, и эти материалы, подчёркиваю, будут предоставлены государством в детский сад, то это не хорошо и не плохо, а это так, как должно быть».

«Разговоры о важном» — направление не для детских садов, убеждена многодетная мать Ульяна Михайлова. Само по себе развитие ребенка и обучение его нужным и полезным навыкам - это всегда хорошо, но зная о том, как у нас такого рода инициативы реализуются, едва ли такие беседы с детьми приведут к желаемому результату. Кроме того, когда у несчастных воспитателей, и без того нагруженных всем подряд, зарплата 3 рубля и 3 копейки, не хватало вменить им в обязанности еще и «разговоры о важном», иронизирует она.

«Я не хочу сказать, что обучение патриотизму, которое планируется в будущем, это плохо. Отнюдь. Я лишь считаю, что оно должно проходить не только на уровне поверхностных тем, но и с серьёзным подходом. Важно не просто добавить ещё одно направление для тех, кто не смог его освоить, а качественно реализовать его в жизни. Конечно, это направление не для детских садов. Однако базовые вопросы ещё не решены. Если придут к этим темам, разработают какие-то методики, будут вести с детьми беседу, ну, Господи, пусть ведут. Потому что, поверьте мне, не эти часовые уроки в школе, далеко не какие-то отрывочные беседы в детском саду формируют личность. Это явно не приведет к тому уровню ожидаемого развития патриотизма и чувства патриотизма, о котором очень красиво и мощно пишут во всех этих сопроводительных записках. Поэтому с точки зрения самой идеи я оцениваю ее положительно, но зная, как это все реализуется у чудо-чиновников, это будет очередное фуфло. Поэтому сожалею и сочувствую воспитателям, которых в ближайшем будущем еще нагрузят какой-то непонятной для них работой без увеличения заработной платы».

Вспомните детские сады времен Советского Союза, отмечает директор военно-патриотического центра «Патриот» Анатолий Мультах. О чем там говорили детям? Чему были посвящены детские сценки, праздничные мероприятия? О чем были игрушки? Чапаев, Кошевой, Зоя Космодемьянская, герои-пионеры…. А это те же «разговоры о важном». Разница лишь в том, что сегодня «разговоры о важном» воспринимаются несколько иначе, и исполнителями в том числе. В целом Анатолий Мультах поддерживает идею ввести «разговоры о важном», но считает, что вести их должны те, кто знает, о чем говорит.

«В настоящее время ведутся дискуссии на иную тематику. Но в чём же суть этих разговоров? Что они значат? Как их понимать? Я всегда задавался вопросом, как можно воспитать патриота, когда мне говорят: "Будь патриотом". Мы работаем в этом направлении, но не стоит ждать быстрых результатов. Важно понимать суть вопроса. Если мы правильно понимаем его, то это замечательно. Пора уже давно это сделать. Мы не заменили коммунистическую идеологию ничем, кроме денег. Каждый должен зарабатывать. Чем больше ты зарабатываешь, тем более уважаемым человеком ты становишься. А как ты это делаешь, не имеет значения. Если ты богат, то ты молодец, если нет — то неудачник. Никто не задумывается, почему так много молодых людей участвуют в диверсионных действиях. Они участвуют только потому, что им пообещали деньги. Они даже не понимают, что творят. Ну подумаешь, шалость. И вот это отношение к серьёзным правовым вопросам с детского сада. А почему они стали такими? Потому что у нас нет учителей, а есть люди, которые предоставляют образовательные услуги. Об этом говорят и кричат на всех углах, но ситуация не меняется к лучшему. В приказе о дополнительном образовании министерство образования исключило понятие военно-патриотического воспитания. Сейчас, извините, я скажу прямо, но СВО показывает новых людей, которые способны сказать то, что нам говорили в детстве. Именно такие люди должны проводить уроки о важном. К тем, кто говорит правду, относятся с уважением, со слезами на глазах, с пониманием. Наши дети — умницы, они не дураки. И к ним нужно относиться как к равным. И разговаривать с ними как с равными. Тогда всё получится».

Заведующий псковского детского сада №32 «Чебурашка» Виолетта Кобак положительно относится к идее ввести в детских садах «разговоры о важном». Педагог детского сада, рассуждает она, – это не просто источник знаний. Это наставник, старший товарищ, иногда друг, с которым дети обсуждают сложные вопросы. В России вообще сильна традиция того, что педагог не только учит, но и воспитывает детей. Дошкольный возраст – это период, когда ребенок особенно привязан к семье. Для него очень важным являются, прежде всего, те ценности, которые признаются его родителями. Поэтому, по мнению Виолетты Кобак, данные занятия должны подразумевать тесное сотрудничество педагогов и родителей по вопросам воспитания детей с целью реализации духовных традиционных ценностей России. Таких как дружба, уважение к старшим, к родителям, любовь к Родине. Именно на это и должны быть направлены «разговоры о важном» в детском саду, убеждена заведующая детского сада. Также он высказала мнение по поводу того, в какой форме они могут проводиться.

Фото: Виолетта Кобак / «ВКонтакте»

«"Разговоры о важном" – это не только про патриотизм, это обо всем на свете. И такие разговоры всегда были, есть и будут в наших садах. Никогда не рано начинать знакомить детей с базовыми ценностями, но необходимо действовать аккуратно и обязательно учитывать особенности детей. Думаю, что такие занятия целесообразно начинать проводить со старшего дошкольного возраста, с 5–6 лет. Кроме того, программа обязательно должна учитывать индивидуальные особенности детей: возрастные, психологические, физиологические. Думаю, занятия нужно проводить в виде разговоров, бесед, игр, возможно, просмотров видеофильмов с их последующим обсуждением. На сегодняшний день для школ уже есть разработанные методические рекомендации. Надеюсь, что в ближайшее время они появятся и для детских садов. А пока их нет, можно ориентироваться на темы, прописанные для первоклассников. Но разрабатывать занятия необходимо, конечно, в соответствии с возрастными и другими особенностями дошкольников и ориентируясь на их ведущую деятельность».

Цель проведения «разговоров о важном» в детских садах благая - информировать детей о разных аспектах жизни. В то же время надо понимать, что приоритетным видом деятельности детей дошкольного возраста является игра, напоминает детский омбудсмен Псковской области Наталия Соколова. Если «разговоры о важном» будут с ними проводиться в виде игры, квеста или «настолки», возможно, эта информация будет понятна и принята детьми, не исключает она. Другой вопрос — что по поводу этих «разговоров» думают сами дети. Наталия Соколова специально для нашей программы узнала мнение у тех, кого они уже коснулись.

«Конечно же, я обратилась за помощью к мнению ребят из Детского общественного совета. Здесь мнения разделились. Одни считают, что, начиная со старшей и подготовительной группы, такие разговоры могут происходить, но они должны быть интересны и понятны: в игровой форме, минут на двадцать, естественно, не больше. Часть ребят говорит, что даже в школах темы не всегда актуальны, не всегда интересны. И, к сожалению, мнение самих ребят не учитывается, потому что тематика общефедеральная. Хотелось бы, может быть, поговорить об актуальных темах региональной повестки. Кто-то вообще обозначил возраст десять-одиннадцать лет как возраст, для которого "разговоры о важном" могут быть актуальны. Но в целом ребята считают, что говорить с малышами, если это интересно, если это доступно, стоит, чтобы, условно говоря, была преемственность».

Из раза в раз, посвящая наши программы новым образовательно-воспитательным инициативам, мы повторяем: «горшочек, не вари», «хватит мучить детей и педагогов очередными нововведениями с сомнительным будущим». В случае идеи ввести «разговоры о важном» в детских садах (которая, кстати, спустилась не сверху — от Минобрнауки, а прозвучала снизу — от педагогического сообщества), на первый взгляд, тоже кажется, что рановато — пусть хотя бы у дошколят будет нормальное детство, не обремененное большим количеством нововведений, которых хоть пруд пруди в школе. Между тем мнение наших сегодняшних экспертов разделились: одни поддерживают инициативу ввести «разговоры о важном» для дошкольников, другие делают это с ремаркой, что раньше, чем ребенку исполнится 5-6 лет, смысла в таких разговорах не будет. А третьи недоумевают — почему вокруг этих «разговоров о важном» такой ажиотаж, если по сути они уже давно ведутся и в школах, и в детских садах...

Татьяна Иванова

Теги: #детский сад #патриотизм #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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