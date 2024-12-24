Общество

Медали и нагрудные знаки МЧС вручили спасателям в Пскове

Сотрудников МЧС наградили в Пскове в связи с празднованием Дня спасателя Российской Федерации 27 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Уважаемые сотрудники и ветераны Главного управления МЧС России по Псковской области. Поздравляю вас с Днем спасателя Российской Федерации. Сегодня мы чествуем мужественных и отважных людей, настоящих профессионалов, для которых спасение граждан стало делом всей жизни. Каждый день вы встаете на пути стихии, беды и разрушения, рискуя своим здоровьем и даже жизнью, совершаете подвиги, чтобы помочь попавшим в беду. Вы знаете цену каждой секунды и понимаете, сколько нужно отваги, самоотверженности, личного мужества, чтобы действовать наперекор опасности. Каждый из вас настоящий герой. Жители Псковской области благодарны за вашу службу и нелегкий труд на пределе сил и возможностей. Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником и наступающим Новым годом. Многие из вас в выходные и праздничные дни будут на посту. Поэтому отдельно желаю, чтобы дежурства прошли спокойно, а тревожных вызовов было как можно меньше. Счастья вам, благополучия, здоровья и успехов. Пусть радостных и счастливых событий будет в вашей жизни как можно больше», – выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

За личные заслуги в поддержании органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб Псковской области в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, заслуги в ликвидации чрезвычайных ситуаций, в пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в участии в подготовке населения Псковской области к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, в создании, внедрении и освоении новой спасательной техники, в подготовке квалифицированных кадров для аварийно-спасательной службы Псковской области, а также в связи с празднованием Дня спасателя Российской Федерации спасателей наградили почетными грамотами губернатора Псковской области, вручили благодарственные письма правительства Псковской области и благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

Помимо этого, приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий за отвагу и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, высокие показатели в служебной деятельности, большой вклад в развитие МЧС России и в связи с Днем спасателя Российской Федерации наградили:

Медалью МЧС России «За спасение погибавших на водах» Марину Кухаренко, учащуюся 6-го класса Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 643» Московского района города Санкт-Петербурга.

Медалью МЧС России «За безупречную службу»:

подполковника Вячеслава Алишина, начальника организационно-мобилизационного отдела главного управления;

майора внутренней службы Андрея Киселева, заместителя начальника отдела информационных технологий и связи главного управления.

Медалью МЧС России «За усердие» лейтенанта внутренней службы Максима Скубакова, начальника отделения подвижных средств связи центра управления в кризисных ситуациях главного управления.

Нагрудным знаком МЧС России «За заслуги» капитана внутренней службы Дениса Александрова, главного специалиста отдела информационных технологий и связи главного управления;

Олега Алексеева, командира отделения 19 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда главного управления;

Сергея Курганова, командира отделения 19 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда главного управления;

Анатолия Чолака, водителя автомобиля (пожарного) 5 пожарно-спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда главного управления.

Нагрудным знаком МЧС России «Отличный пожарный» Евгения Сидорова, пожарного 19 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда главного управления.

Почетной грамотой МЧС России Вадима Веретенника, главного специалиста-эксперта одела инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической, биологической, медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения управления гражданской защиты главного управления.

В течение 2024 года в МЧС России проводился конкурс патриотической и культурно-досуговой деятельности «Великая Победа – гордость поколений», посвященный предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В финале конкурса по направлению «Авторское стихотворение, посвященное Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» победил ветеран МЧС России и действующий работник главного управления Андрей Бениаминов. За первое место его наградили дипломом.